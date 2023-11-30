كولر يرحل عن الاهلي.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وشهدت الساعات الماضية، غضب جماهيري عارم ضد مارسيل كولر، بعد تعادل الاهلي مع سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الثلاثاء.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن خسارة الاهلي لقب السوبر ووداع بطولة الدوري الأفريقي، أشعلت الجماهير وأحدثت ربكة بين لاعبي الفريق.

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وأوضح، أن جماهير الاهلي من حقها تعبر عن غضبها، خاصة أن الجمهور اعتاد على البطولات، والفريق لا يدخل بطولات إلا ويتمكن من حصدها كالمعتاد.

وأشار إلى أن الروح والحالة بين اللاعبين والتي كانت متواجدة قبل ذلك، لم تعد حاضرة في الوقت الحالي، وهو ما جعل الجماهير في حالة قلق، خاصة في ظل انخفاض مستوى اللاعبين.

وأضاف:”أشعر أن كولر يحاول أن يخلق أزمة مع إدارة النادي الاهلي من أجل الرحيل”.

واختتم:”كولر أصبح يتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة، كما أنه بات مختلف عن الموسم الماضي”.