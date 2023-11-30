يقدم لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الخامسة.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عدد جديد من المتأهلين إلى ثمن النهائي.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ: 15 نقطة

2- كوبنهاجن: 5

3- جالطة سراي: 5

4- مانشستر يونايتد: 4

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المجموعة الثانية

1- آرسنال: 12

2- أيندهوفن: 8

3- لانس: 5

4- إشبيلية: نقطتين

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد: 15

2- نابولي: 7

3- براجا: 4

4- يونيون برلين: نقطتين

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسييداد: 11

2- إنتر ميلان: 11

3- ريد بول سالزبورج: 4

4- بنفيكا: نقطة واحدة

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد: 11

2- لاتسيو: 10

3- فيينورد: 6

4- سيلتك: نقطة واحدة

المجموعة السادسة

1- بوروسيا دورتموند: 10

2- باريس سان جيرمان: 7

3- نيوكاسل يونايتد: 5

4- ميلان: 5

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي: 15

2- لايبزيج: 9

3- يونج بويز: 4

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

المجموعة الثامنة

1- برشلونة: 12 نقاط

2- بورتو: 9 نقاط

3- شاختار: 9 نقاط

4- انتويرب: بدون نقاط