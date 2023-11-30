هل يلحق كانتي بالمشاركة مع الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية ؟

تحدثت تقارير صحفية عن آخر تطورات إصابة نجولو كانتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وموقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان كانتي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام نظيره أبها، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العميد برباعية مقابل هدفين.

وغاب كانتي عن صفوف الاتحاد خلال مواجهتي الاتفاق في الدوري السعودي، وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة.

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فيما تأكد غياب كانتي عن مواجهة الاتحاد أمام الخليج، المقرر لها مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لعدم الجاهزية.

وسيتمكن لاعب الوسط الفرنسي، من المشاركة مع الاتحاد في لقاء ضمك في بطولة الدوري السعودي، الذي يسبق بطولة كأس العالم للأندية، يوم 7 ديسمبر المقبل، وفقًا لما أكدته التقارير.

ويلاقي الاتحاد السعودي نظيره أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر المقبل.