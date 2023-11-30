حل أزمة قيد الزمالك يمهد لصفقة مفاجأة من قلب المصري البورسعيدي.. “خاص”

بات نادي الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وذلك في حال انتهاء أزمة القيد.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة إيقاف القيد بسبب غرامة نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بـ شيكابالا.

وعلم “كورة 365” من مصادره الخاصة، أن التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، قد ينتقل إلى الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن إلياس الجلاصي قد وقع بالفعل لنادي الزمالك، خلال فترة رئاسة المستسار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة السابق، وكان قريبا من الانضمام إلى صفوف الأبيض.

وأوضح المصدر، أن النجم التونسي من الوارد أن ينضم إلى صفوف الزمالك خلال يناير المقبل، في حال تم حل أزمة إيقاف القيد.

وكان الجلاصي قد تلقى عدة عرضًا من أحد الأندية الليبية للرحيل في يناير القادم، ولكن إدارة المصري البورسعيدي رفضت التفريط في خدمات اللاعب.

وخاض الجلاص مع فريق المصري البورسعيدي حتى الآن 82 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 7 آخرين، وتلقى 12 بطاقة صفراء.