لماذا لم يشارك شيكابالا أساسيًا.. معتمد جمال يكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق مودرن فيوتشر، والحصول على 3 نقاط هامة في مشوار الفريق في الدوري الممتاز.

وقال "معتمد جمال"، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، اليوم الأربعاء، إن الفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري للمركز الخامس، لكن هذا ليس هدف الزمالك الذي يسعى للمنافسة على بطولة الدوري.

وعن عدم البدأ بمحمود عبدالرازق شيكابالا منذ بداية المباراة أمام فيوتشر، أوضح أن الهدف كان إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أن مصطفى شلبي يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%، لافتًا إلى أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.



وحقق فريق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

