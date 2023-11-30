معتمد جمال لـ منتقدي تشكيل الزمالك: "عندي قماشة بشتغل عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، إنه نجح في الفوز على فريق مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، والحصول على 3 نقاط في مشوار الفريق هذا الموسم.

وأكد "جمال"، في تصريحاته لفضائية "اون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، أنه أغلق صفحة مباراة فيوتشر والدوري المتتاز، ويركز حاليًا في المباراة القادمة أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها بسبب التغيير في تشكيل الفريق قبل وأثناء المباراة، عقب قائلًا: "كل الناس بتفهم في الكورة وكله بيشتغل فيها.. لكن انا اللي شايف واقرب من اللاعيبة والقماشة اللي عندي بشتغل عليها، في لاعيبة مش جاهزة وفي لاعيبة مش قادرة تبدأ المباراة.. احنا بنشوف احسن حاجة نعملها وانا بشوف فرقتي اية اللي يناسبها الاول".

وأضاف، قائلًا: "الدنيا صعبة شوية وعايز الجماهير تهدء احنا بنشتغل على حسب القماشة اللي معايا وحسب الفرق اللي بنلاعبها، لكن أنا نفسي كل اللاعيبة تبقى جاهزة عشان يبقى النادي في مكانه الطبيعي عشان يقدر ينافس على البطولات".