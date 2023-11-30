الزمالك يقترب من الأهلي.. ترتيب جدول الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



استطاع فريق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

سجل ثنائية الزمالك أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ثم أضاف إبراهيما نداي الثاني في الدقيقة 3+45 من الشوط الأول.

ويشارك فريق الزمالك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث استطاع التغلب على فريق أبو سليم الليبي، وتنتظره مباراة قوية أمام فريق سوار الغيني، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز إلى 11 نقطة، ليقفز في ترتيب الدوري المصري إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 12 نقطة، في المركز الرابع.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على فيوتشر

1- بيراميدز - 16 نقطة.

2- الأهلي - 14 نقطة.

3- زد - 12 نقطة.

4-فيوتشر - 12 نقطة.

5- الزمالك - 11 نقطة.

6- الاتحاد السكندري - 11 نقطة.

7- إنبي - 10 نقاط.

8- طلائع الجيش - 10 نقاط.

9- الجونة - 9 نقاط.

10- سموحة - 9 نقاط.

11- المصري - 9 نقاط.

12- بلدية المحلة - 8 نقاط.

13- سيراميكا كليوباترا - 7 نقاط.

14- الإسماعيلي - 4 نقاط.

15- فاركو - 4 نقاط.

16- الداخلية - 4 نقاط.

17- البنك الأهلي - 3 نقاط.

18- المقاولون العرب - نقطتين.