تعديل موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني.. رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطاباً رسمياً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتغيير موعد مباراة الفريق القادمة أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك فريق سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب استاد السلام.

وستقام المباراة بين الزمالك وسوار الغيني في تمام التاسعة مساء، الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلاً من إقامتها في السابعة مساءً.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن قرار تعديل موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة، بسبب تغيير ملعب المباراة، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في كوت ديفوار، قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة لتقام في التاسعة مساءً.