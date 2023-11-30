حازم إمام: "معتمد جمال عمل شغل وعدل فريق الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أبدى حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو اتحاد الكرة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريق الزمالك أمام مودرن فيوتشر، والنجاح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وقال "إمام" في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء: "معتمد جمال عمل شغل وعدل الفريق، الدفاع كان قافل على عمر كمال طوال المباراة عدا اخر تلت ساعة.. معتمد قدر يوزن الفريق والزمالك اول ماتش ليه من بداية الدوري ميدخلش فيه أي أهداف".

وأضاف، قائلًا: "معتمد جمال مهتم بالعامل النفسي، والزمالك قدم مباراة رائعة هجوميًا ودفاعيًا، لمدة 90 دقيقة، الفريق كان جيد ودفاعيا قوي ومفيش تطفيش".

واستطاع فريق الزمالك الخروج بشباكه نظيفة لأول مرة في الدوري، ويحقق الفوز الثاني له على التوالي أمام أبو سليم الليبي بهدف دون رد في الكونفدرالية الأفريقية، ومودرن فيوتشر في الدوري بهدفين دون رد.

لأول مرة في الدوري محمود "جنش" حارس مرمى فيوتشر تهتز شباكه من ركلة جزاء، بعد تصديه لـ 3 ركلات جزاء، وأخرى أضاعها جريندو لاعب البنك الأهلي.