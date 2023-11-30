ليفربول وروما.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

يترقب عشاق الكرة المحلية والعالمية مباريات هامة وقوية عربيًا وأوروبيًا، حيث تقام مباريات الدوري الأوروبي بجانب مباريات في الدوري السعودي والمصري.

ومن أبرز مباريات الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ليفربول الإنجليزي ضد لاسك النمساوي، بينما يواجه أبها الأهلي في الدوري السعودي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الأوروبي

مارسيليا × أياكس أمستردام – 10:00مساءًا - beIN Sports HD

سيرفيت × روما – 10:00مساءً - beIN Sports HD 4

ليفربول × لاسك – 10:00مساءً - beIN Sports HD 1

فرايبورج × أولمبياكوس - 8:45 مساءًا - beIN Sports HD 5

باتشكا توبولا × وست هام- 8:45 مساءًا - beIN Sports HD 1

سبارتا براج - ريال بيتيس - 8:45 مساءًا -beIN Sports HD 3

أتالانتا - سبورتنج لشبونة - 8:45 مساءًا - beIN Sports HD 4

شتورم جراتس – راكوف - 8:45 مساءًا - beIN Sports HD English 1 -

أيك أثينا - برايتون - 8:45 مساءًا - beIN Sports HD 2

رينجرز - أريس ليماسول – 10:00 مساءًا - beIN Sports HD 8

مارسيليا - أياكس أمستردام– 10:00 مساءًا - beIN Sports HD 2

تولوز - سانت جيلواز – 10:00 مساءًا - beIN Sports HD 6

هاكن - باير ليفركوزن– 10:00 مساءًا - beIN Sports HD 5

فياريال - باناثينايكوس– 10:00 مساءًا - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري السعودي

أبها × الأهلي - 6 مساءً - SSC HD

الاتحاد × الخليج – 6 مساءً - SSC HD

الرياض × الحزم 6 مساءً - SSC HD

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × زد إف سي – 4 مساءً - أون تايم سبورتس 1

فاركو × المقاولون العرب 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

طلائع الجيش × الجونة 7 مساء - أون تايم سبورتس 2