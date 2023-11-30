نفوسهم مريضة.. ميدو يتهم بعض الصفحات بعمل حملات ضد معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عباس:

أشاد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، بأداء لاعبي فريق الزمالك، وتحقيق الفوز على فريق مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال "ميدو"، في برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، إن معتمد جمال مدرب الفريق يبذل مجهودا رائعًا، والفوز على مودرن فيوتشر مهم للغاية لأنه أعاد الزمالك لمقدمة الجدول مرة أخرى، وأصبح قريبًا من مزاحمة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف أنه هناك حملة ممنهجة ضد معتمد جمال مدرب الفريق، من بعض الصفحات، والفوز كان رد حاسم وقوي على تلك الحملات، التي تزعزع مسار الفريق.

ودافع أحمد حسام "ميدو" عن معتمد جمال، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على فرصة كاملة في قيادة الفريق الفترة القادمة، لأنه جاء في وقت صعب، مؤكدًأ أن مباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر أثبتت أن معتمد جمال مدرب كبير.

وأوضح، قائلًا: "الكورة بقى فيها حاجات ملوثة كتير، وفي نفوس مريضة حاليًا في كرة القدم، وبعض الناس بقت بتدفع لصفحات الفيس بوك عشان تعمل حملات ممنهجة، الجهاز الفني للزمالك بداية من معتمد جمال مرورا لأحمد مجدي وعبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف والدكتور محمد أسامة كلهم ناس نضيفة ناس شغالة كورة وبس".

وتابع: "أنا حزين بسبب هجوم بعض ولاد النادي على معتمد جمال، من حقه ياخد الفرصة كاملة ولما حد من ولاد النادي يمسك الفريق لازم ندعمه".

تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطاباً رسمياً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتغيير موعد مباراة الفريق القادمة أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الأفريقية، لتقام في الساعة 9 مساءًا يوم الأحد القادم، بدلًا من السابعة مساءً.