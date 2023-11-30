شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: غيابى عن التدريب إجبارى رغم ترشيحى لعدد من الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمى، نجم الزمالك الأسبق، أن غيابه عن الساحة التدريبية خلال الفترة الأخيرة إجبارى، رغم أنه تم ترشيحه لعدد من الأندية.

وقال حلمى فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن ابتعاده عن الأضواء والإعلام قد يكون السبب فى غيابه عن التدريب. وتابع حلمى: "تواصلت مع العديد من وكلاء المدربين لكننى لم أحصل على عرض مناسب حتى الآن".

وأشار حلمى إلى أن المدرب الأجنبى يعمل فى ظروف أفضل من المدرب المصرى، مؤكدا أنه تعلم الكثير من مدربيه على مدار تاريخه وأبرزهم محمود أبو رجيلة.

حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.