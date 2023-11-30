شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: حديث معتمد مع البدلاء لقطة مضيئة بمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك الأسبق، بأداء الفريق أمام فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري وهي المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي على شاشة قناة الزمالك، أن المباراة كانت مليئة باللقطات المضيئة، أبرزها حديث معتمد جمال المدير الفني مع اللاعبين الذين لم يشاركوا، ودعمه لهم على دكة البدلاء.

وأشاد عبد الحليم بخط وسط الزمالك المكون من روقا ودونجا، مشيرا إلى إعطائهما باقي أفراد خط الهجوم الحرية بسبب معدل قطع الكرات المرتفع وهو ما نجح فيه الثنائي.

كما أشار عبد الحليم لتألق كل من زيزو وحمزة المثلوثي ويوسف أوباما، مشيرا إلى أن الانتصارات المتتالية ستعطي اللاعبين والجماهير الثقة في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد فاز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في جدول الدوري.