شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 30 / 11 / 2023 فى دورى nile..والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم، الخميس، الموافق 30 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى المصرى ( دورى nile ) حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع زد وطلائع الجيش مع الجونة وفاركو مع المقاولون العرب.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباريات الدورى اليوم فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباريات.

تقام المباراة الأولى فى الرابعة عصراً بإستاد الإسكندرية حيث يستضيف الاتحاد، نظيره زد فى مباراة قوية يتطلع فيها الفريقين لحصد النقاط الثلاثة من أجل استمرار الصعود نحو القمة فى جدول المسابقة، ويحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه طارق العشرى المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعهم فى 6 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين،وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما زد بقيادة مجدى عبد العاطى فيحتل المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد حيث حصد 12 نقطة من 6 مباريات خاضها الفريق الصاعد لبطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وفاز زد فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم ولم يذق زد طعم الهزيمة حتى الأن وسجل لاعبيه 11 هدف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

فى المباراة الثانية، يستضيف طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى نادى الجونة بقيادة علاء عبد العال وتقام المباراة فى السابعة مساءً بإستاد جهاز الرياضة العسكرى،وتُعد مباراة الليلة مُتكافئة بين الفريقين خاصة وإنهما مُتقاربين فى جدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فيما يأتى فريق الجونة فى المركز الثامن خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز فى مباراتين وخسر مباراة وتعادل فى 3 مباريات وسجل الفريق الساحلى 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فى المباراة الثالثة، يحل المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب ضيفاً ثقيلاً على فاركو بقيادة خالد جلال بإستاد برج العرب فى السابعة مساءً ويتطلع الفريقين لتحقيق الفوز الليلة من أجل تحسين مركزهما فى جدول المسابقة، حيث يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما المقاولون العرب فيُعانى هذا الموسم بشكل واضح حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطتين فقط جمعهما من 6 مباريات حيث تعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم ويتطلع أبناء شوقى غريب لأن يكون الفوز الأول فى الدورى الليلة على حساب كتيبة خالد جلال، وسجل المقاولون هذا الموسم، 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً.