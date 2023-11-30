شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف رواتب الموظفين والعمال فى موعدها للشهر الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف رواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء، اليوم، الخميس، ليصبح الشهر الثاني على التوالى الذى يقوم مجلس الإدارة بصرفه في موعده.

ومن المقرر أن يحصل الموظفون والعمال بنادي الزمالك على رواتبهم مع فتح خزينة النادي صباح اليوم الخميس، الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، لاسيما وأن حسام المندوه أمين صندوق الزمالك كان من أحد وعوده الانتخابية أن يقوم بصرف الرواتب في موعدها.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.