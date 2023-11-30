شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، إلى ليبيا وذلك استعداداً لمواجهة فريق الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من كور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الأولى بالفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام.

ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر.

وكان مودرن فيوتشر تخطى عقبة فريق سينيجيدا التنزاني، بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.