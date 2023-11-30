أحمد سامي: أريد ضم لاعبين من الأهلي في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن الاعتماد على الدفاع أمر طبيعي في كرة القدم، مشيرا إلى أنه لعب على التنظيم الدفاعي والهجوم المنظم، وقام بتجربة الطريقة خلال بعض المباريات الودية قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يكن لديه مواقف هجومية واضحة وقمت بتحفيظ اللاعبين طريقة التصدي للكرات الثابتة التي يعتمد عليها مارسيل كولر، ومن الطبيعي أن نلعب بشكل دفاعي أمام الأهلي".

وأضاف: "لم نكن نريد الخسارة أمام الأهلي، للمحافظة على نفسية اللاعبين في المرحلة المقبلة، كما أن الفريق خسر عدة نقاط قبل المباراة الأخيرة ولذلك كان مهم للغاية آلا نخسر مجددا، ولذلك لعبنا بشكل دفاعي وكان هدفي الخروج بهذا الشكل حتى لو لم أقدم كرة جيدة".

وواصل: "فريق سموحة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين سواء خبرات أو الشباب الذين تم تصعيدهم من القطاع مؤخرا، ودوكو دودو لاعب مميز من مواليد 2003، ويمتلك عدة عروض من أوروبا من فرنسا وبلجيكا".

وأكمل: "لدينا مواجهات صعبة واتمنى تحقيق نتائج ايجابية، ولدي رغبة في ضم لاعبين من الأهلي وكذلك دوري المحترفين أ، ولا أحتاج ضم مهاجمين في يناير".

وواصل: "هناك لاعبين من الأهلي ارغب في ضمهم على سبيل الاعارة في يناير بكل تأكيد، وعلاقتي جيدة مع محمد فرج عامر وهو صاحب فضل كبير عليٍ، وأنا اجتهد مع سموحة لتحقيق أفضل نتائج".

وأضاف: " محمد الضاوي كريستو لاعب جيد ولو انتقل لسموحة على سبيل الاعارة سيدخل المنافسة مع زملائه في الفريق، ولا احتاج إلى التعاقد مع محمد زعلوك في ظل توافر لاعبين آخرين في خط الهجوم".

وأكد: "لم يتم ترشيح اسمي لتدريب منتخبات الناشئين والشباب، لكن تم إجراء مفاوضات معي لتولي تدريب المنتخب الاوليمبي قبل قدوم ميكالي، هناك بعض المطالب لم يتم قبولها من جانب اتحاد الكرة والأمر لا يتعلق بالجانب المادي مطلقا، خصوصا أن المنتخب الأوليمبي هام جدا في تجهيز لاعبين للمنتخب الأول مثل قطاعات الناشئين في الأندية".

وأتم: "أزمة قطاعات الناشئين في مصر هي الاهتمام بالنتائج بعيدًا عن تجهيز لاعبين مميزين رغم توافر العديد من المواهب، وروجيرو ميكالي يقدم نتائج جيدة مع المنتخب الأوليمبي واتمنى له التوفيق في الاولمبياد".