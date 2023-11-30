أحمد عبد الحليم يتحدث عن إيجابيات الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق عن أداء الفريق الأبيض أمام فيوتشر" الأربعاء" في الجولة السابعة من الدوري الممتاز المصري.

وقال أحمد عبدالحليم في تصريحات تليفزيونية، المباراة كانت إيجابية ومليئة باللقطات المضيئة ، أبرزها حديث معتمد جمال المدير الفني مع اللاعبين اللذين لم يشاركوا ودعمه لهم على دكة البدلاء .

وأشاد عبدالحليم بخط وسط الزمالك المكون من روقا ودونجا مشيرا إلى اعطاءهم مع المهاجمين الحرية بسبب معدل قطع الكرات المرتفع وهو ما نجح فيه الثنائي .

وأشاد عبد الحليم بتألق زيزو وحمزة المثلوثي ويوسف أوباما مشيرًا إلى أن الانتصارات المتتالية ستعطي اللاعبين والجماهير الثقة في الفترة المقبلة .

كان الزمالك قد فاز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في جدول الدوري .