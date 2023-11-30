تصريحات أنشيلوتي تزعج الحارس الأوكراني لونين رغم تألقه مع الريال

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تصريحاته ضد للحارس لونين، والعودة الوشيكة للحارس الأول كيبا ووضع الأوكراني مجددًا في دكة البدلاء.

كان المدرب الإيطالي قد كشف أنه سيظل يعتمد على الحارس كيبا رغم تألق لونين في المباريات الأخيرة للفريق والتي شارك بها بسبب إصابة زميله الإسباني، وهو ما أدى أغضب الأوكراني.

تحدث أنشيلوتي مع لونين،عن سوء التفاهم الذي نشأ بعد التصريح الذي أدلى له، وأن هدفه كان توضيح مركز كيبا الأساسي، وأن النقاش ساهم في توضيح الموقف وتجنب ترسيخ تصريحات يمكن أن تتحول إلى مشكلة داخل الفريق.

واستجاب لونين بشكل مثالي لتوضيحات أنشيلوتي الذي يرى كيبا كحارس أساسي، لاسيما وأنه تعاقب معه عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف.

ويبدو أن مستقبل لونين بعيد عن سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، خاصة وأنه لا يوجد تحرك من إدارة النادي لتمديد عقد الحارس الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.