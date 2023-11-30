أرقام مذهلة لـ بيلينجهام في مباراة ريال مدريد ضد نابولي

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم الإنجليزي جود بيلينجهام، خلال مباراة ريال مدريد ضد نابولي، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل جود بيلينجهام، هدفًا في الفوز الذي حققه ريال مدريد على حساب نظيره نابولي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

واستضاف ريال مدريد نظيره نابولي، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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تقييم بيلينجهام في مباراة ريال مدريد ونابولي

وحصل بيلينجهام، على تقييم 9.0 كأفضل لاعب في مباراة الريال ضد نابولي، حيث لعب 90 دقيقة وسجل هدفًا وصنع آخر.

وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.36، والتمريرات الحاسمة المتوقعة بنسبة 1.13، وأرسل 63 تمريرة صحيحة من أصل 67 بدقة وصلت إلى 94٪.

وأرسل بيلينجهام، 5 كرات طولية صحيحة من أصل 5، وخلق فرصة كبيرة للتهديف، وسدد تسديدتين على المرمى، وفاز في 3 محاولات مراوغة من خمس محاولات.

وفاز بيلينجهام في 5 التحامات أرضية من أصل 12، وفي التحام هوائي وحيد، وفقد حيازته على الكرة 13 مرة.