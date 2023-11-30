تاريخ المواجهات يرجح كفة جيسوس أمام كاسترو قبل ديربي الهلال والنصر

يواجه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال مواطنه لويس كاسترو مدرب النصر في الديربي السعودي، مساء بعد غدا الجمعة.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره النصر مساء بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الهلال ضد النصر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية، على ستاد الملك فهد الدولي.

أرقام جيسيوس ضد كاسترو في 10 مواجهات

تواجه الثنائي البرتغالي 10 مرات من قبل خلال فترة عملهما في البرتغال.

حقق جيسوس مدرب الهلال الحالي الفوز على مواطنه كاسترو مدرب النصر 5 مرات، وحضر التعادل في مناسبتين.

ونجح كاسترو في تحقيق الفوز أمام نظيره جيسوس خلال 3 مباريات، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات كاسترو وجيسوس، عندما قاد مدرب الهلال الحالي فريق سبورتينج لشبونة للفوز على ديسبورتيفو دي شافيز بقيادة كاسترو يوم 22 أكتوبر موسم 2018/2019، بنتيجة (5-1)، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.