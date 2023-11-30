ليس عمر كمال.. صراع مشتعل بين الاهلي والزمالك على نجم فيوتشر

أشعل نجم فريق فيوتشر الصراع بين قطبي الكرة المصرية، الاهلي والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعلم “كورة 365” من مصادره الخاصة، أن ناديي الاهلي والزمالك يتصارعان على التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت إلى أن نادي الزمالك يكثف من مفاوضاته مع مسئولي فيوتشر للحصول على خدمات أحمد عاطف.

وأوضحت المصادر، أن مجلس إدارة نادي فيوتشر يرفض التفريط في خدمات مهاجمه لأي نادي محلي، مفضلًا رحيله إلى الاحتراف الخارجي.

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واختتمت: “في حال عدم تلقى نادي فيوتشر عرضًا مغريًا من الأندية الأوربية أو الخليجية، سيتم النظر في العروض المقدمة من ناديي الاهلي والزمالك، وسيوافق على العرض الأعلى سعرًا”.

وفي السياق ذاته فأكدت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، منافسة الاهلي والزمالك على التعاقد عمر كمال نجم فيوتشر لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك فاز على نظيره فيوتشر بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري، والتي جمعتهما على ستاد السلام.