14 مليون جنيه تدفع فتوح للتوقيع في الاهلي.. “خاص”

يستهدف النادي الاهلي التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد عرض إدارة القلعة البيضاء اللاعب للبيع.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق إيقاف فتوح وتغريمه ماليًا وعرضه للبيع وزميليه مصطفى الزناري ومحمد صبحي بعد مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد.

ويرغب مسؤولو النادي الاهلي في حسم التعاقد مع ظهير الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك لخلافة التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى بالفريق الأحمر.

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وتواصل بعض المسئولين من النادي الاهلي مع أحمد فتوح ووكيل أعماله للتفاوض معه للانتقال لصفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد في ظل اقتراب رحيل علي معلول.

سبب يدفع أحمد فتوح للانتقال إلى الاهلي

وعلم “كورة 365” من مصادره الخاصة أن هناك سبب قد يدفع أحمد فتوح للموافقة على عرض النادي الاهلي والانتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن “فتوح” يعاني من ديون ضخمة تبلغ قيمتها 14 مليون جنيه، يسددها في هيئة أقساط بقيمة 800 ألف جنيه، ولذلك يجد اللاعب أن عرض النادي الاهلي مناسبًا من الناحية المالية لمساعدته في سداد ديونه المالية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح سوف يحصل على مقدم تعاقد من النادي الاهلي بقيمة 20 مليون جنيه، وذلك سوف يساعده في التخلص من الديون المتراكمة عليه.

وأكد أن أحمد فتوح وافق على الانتقال لصفوف النادي الاهلي وتم الاتفاق على بنود التعاقد بشكل شبه نهائي، بعد انتهاء علاقة اللاعب مع الزمالك، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي.

أرقام أحمد فتوح في مشواره مع الزمالك

أحمد فتوح صاحب الـ25 عامًا انضم لصفوف نادي الزمالك عام 2020، قادمًا من نادي سموحة، وعلى مدار 3 مواسم مع الفريق الأبيض لعب 133 مباراة في مختلف البطولات.

سجل فتوح 5 أهداف بقميص الزمالك وأرسل 12 تمريرة حاسمة، وحصل على 16 بطاقة صفراء، وواحدة باللون الأحمر، وتوج ع الفريق الأبيض بـ5 بطولات.

شارك في 4 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي هذا الموسم وصنع هدف وحيد.