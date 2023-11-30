رفضه مرتضى بسبب سامسون.. الزمالك يجدد مفاوضاته مع مهاجم آسيك “خاص”

فجرت مصادر خاصة، مفاجأة قوية بخصوص رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، التعاقد مع هداف نادي أسيك ميموزا الإيفواري.

ورحل مرتضى منصور عن مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما تم عزله من رئاسة القلعة البيضاء.

وقالت نور العيسوي وكيلة أعمال موفوسي تريزو كاريديولا نجم نادي أسيك ميموزا، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، أن نجم النادي الإيفواري تم عرضه على مجلس إدارة الزمالك خلال فترة رئاسة مرتضى منصور.

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وأشارت وكيلة أعمال هداف أسيك ميموزا إلى أن إدارة مرتضى منصور رفضت ضم النجم الإيفواري مفضلة التعاقد مع سامسون أكينولا مهاجم الأبيض الحالي”.

وأوضحت: “أن كاريديولا معروض على مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، لتدعيم صفوف الفريق.

واستطاع تريزو كاريديولا نجم فريق أسيك ميموزا 7 أهداف، الموسم الجاري مع فريقه، فيما سجل الموسم المنقضي 17 هدفا.

ويتواجد فريق أسيك ميموزا الإيفواري في المجموعة الثانية بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.