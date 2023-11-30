معايا تسجيلات.. ميدو يكشف عن كارثة تحدث داخل الزمالك ويحذر حسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أشاد أحمد حسام ميدو، بـ محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، مؤكدًا أن الأخير محب للزمالك، وحاصر على أعلى الدراسات في الطب الرياضي، متابعًا: "في ناس الزمالك محظوظ أنهم موجودين داخل النادي".

قال ميدو في تصريحاته، عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور، مساء الأربعاء، إن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك راجل حاصل على دكتوراه والعديد من الشهادات المميزة من فرنسا، كما أنه يجري كشوفات طبية على أعلى مستوى ويمتلك في فريقه طبيب تغذية جيد، متابعًا: "الدكتور محمد أسامة راجل نضيف، وفي ناس جوا نادي الزمالك الناس النضيفة مش عجباها".

وعن تجدد إصابة مصطفى شلبي، رد قائلًا: "لاعيبة الزمالك حست إن دكتور محمد أسامة اتظلم، خاصة مع تجدد إصابة مصطفى شلبي، تجدد الإصابة بيحصل في الكرة عادي، لكن أحد مقدمي البرامج في ليلة الماتش وقطع وشرح في الدكتور محمد أسامة ، بكلام ظلم وغير حقيقي، وكان في حالة استياء جوا المعسكر من هذا الموقف، عشان كدا مصطفى شلبي نزل ستوري بيدعم فيه الطبيب المعالج".

واختتم: "لازم الزمالك يبحث في الموضوع، والكلام بيخرج ازاي ومين مصلحته الناس دي تتأذى في أكل عيشها، ويعرف الناس اللي عايزة توقعه، ودعم لاعيبة الزمالك للدكتور محمد أسامة أكبر دليل على إن الفرقة ابتدت تبقى مع بعض عكس قبل كدة كانت مفككة".

ووجه أحمد حسام ميدو رسالة إلى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلًا: " أرجوك خلي بالك وشوف اية اللي بيحصل، واعرف مين ليه مصلحة إن كل أسبوع في قصة على الجهاز الفني، في ناس في الزمالك تتعرض لانتقادات وهجوم وحملات، أرجوك شوف مين الشخص اللي بيقول الأخبار ونتائج وتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة للصحفيين قبل انتهاء الاجتماعات".

وهدد ميدو كل منيسرب أخبار الزمالك، قائلًا: "والله العظيم لو مفيش أي حماية للفريق والجهاز الفني وأخبار النادي والفريق بتتسرب وتطلع للصحفيين والإعلام دون تحرك من مجلس الإدارة، المرة الجاية هطلع أقول بالأسماء مين السبب في ده ومعايا تسجيلات صوتية وأكتر من دليل".