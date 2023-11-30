تأهل 11 فريقًا وخروج 9 أندية.. نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

اختتمت منافسات الجولة الخامسة والمثيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وأسفرت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، عن تأهل 11 فريقًا وخروج 9 أندية من البطولة، و12 فريق ينتظر الجولة السادسة والأخيرة لحسم تأهل الأكثر نقاطًا.

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتينج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

تأهل 11 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهم:

بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى)

أرسنال الإنجليزي (المجموعة الثانية)

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة)

ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي (المجموعة الرابعة)

أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دروتموند الألماني (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة)

خروج 9 أندية آخرى رسميًا من دوري أبطال أوروبا وهم:

أشبيلية الإسباني، يونيون برلين الألماني، بنفيكا البرتغالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، سيلتك الاسكتلندي، فينورد الهولندي، رويال أنتويرب البلجيكي، يونج بويز السويسري، وسرفينا زفيزدا الصربي.