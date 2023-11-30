شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بالإسكندرية لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة إنبى، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى NILe.

واستغل الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، فترة التوقف الماضية لإعداد الفريق وتصحيح الأخطاء، حيث خاض الفريق البورسعيدى تجربتين وديتين، فاز خلالهما على فاركو بثلاثية نظيفة، ثم على تليفونات بنى سويف بخماسية نظيفة.

وفى وقت سابق، قرر مجلس إدارة النادى المصرى إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادى المصرى عند النقطة 9 فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.