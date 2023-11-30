موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال صفحة مباراة مودرن فيوتشر بالدوري والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد السلام وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سوار الغينى في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

فاز الزمالك على نظيره أبوسليم بهدف نظيف في أول مهام الأبيض في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

استطاع يوسف أوباما قيادة الزمالك للفوز على أبوسليم الليبي بهدفه الذي سجله عبر رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغينى في الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.