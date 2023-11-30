شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

ويغيب عن سيراميكا كل من الجزائرى أحمد قندوسي وحسين حسنى للإصابة، بالإضافة إلى غياب رجب نبيل مدافع الفريق للإيقاف بعد الحصول على الكارت الأحمر أمام الأهلى فى المباراة الماضية والتى انتهت بهزيمة الفريق بهدفين مقابل هدف.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.