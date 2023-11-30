شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه فاركو فى مباراة تحسين المراكز بدورى nile.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب ضيفاً ثقيلاً على فاركو بقيادة خالد جلال بإستاد برج العرب فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى ( دورى nile).

ويتطلع الفريقين لتحقيق الفوز الليلة من أجل تحسين مركزهما فى جدول المسابقة، حيث يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما المقاولون العرب فيُعانى هذا الموسم بشكل واضح حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطتين فقط جمعهما من 6 مباريات حيث تعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات ولم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم ويتطلع أبناء شوقى غريب لأن يكون الفوز الأول فى الدورى الليلة على حساب كتيبة خالد جلال، وسجل المقاولون هذا الموسم، 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاتحاد وزد اليوم فى الدورى، مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباراة.