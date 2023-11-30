شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر اللاعبين من نغمة الابتعاد عن المنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك ، لاعبيه من السير وراء نغمة ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، بسب فقدان النقاط التى تعرض له الفريق فى بداية مشواره بمسابقة دورى nile.

أكد المدرب للاعبيه أن البطولة ما زالت طويلة ومن الوارد تعثر المنافسين مشدداً عليهم بضرورة التركيز فى المواجهات المقبلة.

وأكد معتمد جمال للاعبى القلعة البيضاء فى جلساته المستمرة معهم بضرورة تنفيذ التعليمات والتركيز بشكل جيد، والالتزام بالبرنامج التدريبى المخصص لهم للوصول إلى معدلات اللياقة البدنية والفنية موضحاً لهم أن الجميع سيحصل على فرصته، ولا مكان للمستهترين فى الفريق، خاصة أن الظروف الحالية صعبة وتتطلب من الجميع الالتزام.