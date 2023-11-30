شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يواجه السنغال فى قمة مثيرة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت بعثة المنتخب للسنغال الاثنين الماضي ولحقت بالعثة اللاعبات المحترفات بالدوري السعودي، كما رفض المدير الفني محمد كمال خوض مران كامل خشية الارهاق للاعبات مساء الاثنين واكتفى بتدريب استشفائي وخاض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل طبيعي.
وخاض المنتخب المران الكامل لأول مرة الثلاثاء بانضمام كل اللاعبات الـ22 مع البعثة، حيث اختبر محمد كمال المدير الفني الجاهزية البدنية للاعبات المحترفات، ثم وضع التشكيل الأقرب لخوض اللقاء.
ودخل منتخب مصر الأول للسيدات معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.
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