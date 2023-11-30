شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستضيف زد فى مباراة قوية بدورى nile.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الاتحاد السكندرى فى الرابعة من عصر اليوم،الخميس، مع نظيره زد بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى المصرى ( دورى nile ).

ويتطلع الفريقان فى مباراة اليوم لحصد النقاط الثلاثة من أجل استمرار الصعود نحو القمة فى جدول المسابقة.

يحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مدربه طارق العشرى المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعهم فى 6 مباريات، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين،وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما زد بقيادة مجدى عبد العاطى فيحتل المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد، حيث حصد 12 نقطة من 6 مباريات خاضها الفريق الصاعد لبطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وفاز زد فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم ولم يذق زد طعم الهزيمة حتى الأن وسجل لاعبيه 11 هدف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاتحاد وزد اليوم فى الدورى، مع وجود استوديو تحليلى قبل وبعد المباراة.