شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب صباحاً فى التتش قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ، الخميس، مراناً بإستاد التتش قبل تناول وجبة الغذاء في النادي ثم التوجه إلى مطار القاهرة لبدء رحلة تنزانيا التي تستغرق قرابة الخمسة ساعات ، استعدادا لخوض مباراته ضد يانج أفريكانز في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مراناً اليوم بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس عقب مباراة سموحة التي أقيمت مساء الثلاثاء بإستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل السلبي.

على صعيد مبارة سموحة ، عبّر مارسيل كولر عن عدم رضاه عن النتيجة ، قائلاً: "خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين تكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة".

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.

وعبّر المدير الفني للأهلي عن غضبه تجاه مستوى التحكيم في مباراة سموحة وقال كولر عقب المباراة: هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي يجلس مع الحكام في الحالات الجدلية وهل هناك تطوير في منظومة التحكيم أم لا"وأضاف : هناك حالات تحكيمية تتكرر كل مباراة ولا يتم تصحيحها، عندما يسدد لاعب الخصم الكرة خارج الملعب لإهدار الوقت لا يحصل على إنذار ..هل هذا طبيعي؟".

وواصل "سموحة كان يستحق طرد أحد لاعبيه ولا أعرف هل يناقش رئيس لجنة الحكام هذه الحالات أم تمر مرور الكرام دون النظر لها وواصل: الموسم الماضي بدأ بشكل جيد على مستوى التحكيم ثم تم تغيير رئيس اللجنة وبعدها بدأت الأمور تسير في الاتجاه السلبي وفي نهاية الموسم كان مستوى التحكيم سيئ للغاية والآن الأخطاء التحكيمية متكررة بشكل فج"