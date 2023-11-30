الامارات | محاكاة والتفاعل مع ميسي من خلال الذكاء الاصطناعي في 150 مدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيجوب معرض بعنوان "تجربة ميسي: حلم أصبح حقيقة" الذي يسلط الضوء على حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليو ميسي، 150 مدينة حول العالم بعد افتتاحه في أبريل المقبل في ميامي بالولايات المتحدة.

ويلقي المعرض أولاً في الولايات المتحدة ثم في أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا الضوء على مسيرة لاعب كرة القدم الاستثنائية "منذ سنواته الأولى في روساريو حتى الفوز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، دون نسيان إنجازاته" في برشلونة، بحسب ما ذكر المنظمون في بيان.

وأوضح البيان أن "هذه الرحلة العاطفية ستتضمن فرصة محاكاة التدريب على أرض الملعب، وتحديثات لوحة النتائج في الوقت الفعلي، وإمكانية التفاعل مع ميسي من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم".

كما أُعلن في أكتوبر الماضي، ستستضيف ميامي، الموطن الجديد لنجم "الألبيسيليستي" منذ وصوله هذا العام إلى إنتر ميامي بالدوري الأمريكي لكرة القدم، العرض الأول في 25 أبريل 2024 في كوكونت غروف قبل أن يجوب الكوكب.

وقال أندريس نفتالي وديفيد روزنفيلد، المؤسسان المشاركان لشركة "Primo Entertainment" المنظمة: "كانت استجابة المشجعين ساحقة، ويسعدنا تقديم تجربة ميسي إلى 150 مدينة حول العالم".

وأضافا: "هذا ليس مجرد حدث، إنها جولة حول العالم ستسمح لعشاق ميسي من جميع أنحاء العالم بالانغماس في الحياة الاستثنائية ومسيرة أيقونة كرة القدم هذه".

وتستمر هذه التجربة حوالي 75 دقيقة وتقام في مساحة تفاعلية تبلغ 2300 متر مربع مع تسعة منشآت مواضيعية، بحسب وصف المسؤولين.