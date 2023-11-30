شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم ويستهام بخماسية والأهلى يودع لقاءات التتش واعتزال الصقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 2013 أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق اعتزاله الساحرة المستديرة نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

قصة نجاح الصقر مع الفراعنة تستحق مجلدات للسرد فهى بحق عبرة وعظة لنجوم الجيل الحالى، لاسيما أن الأداء الذى قدمه أحمد حسن فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر واستطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على نجوم كدروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعد أن سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.

وعقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة لم يهدأ الصقر حتى قاد بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.

أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة

وفى عام 2012 خطف أحمد حسن لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1966 حقق فريق الزمالك أكبر فوز فى مواجهاته الأوروبية، حينما فاز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، وقتما كان النادى الإنجليزى فى قمة مجده ويلعب بصفوفه ستة من نجوم منتخب إنجلترا على رأسهم بوبى مور.

سجل خماسية الزمالك فى شباك وست هام يونايتد كل من حمادة إمام ثلاثة أهداف هاتريك وطه بصرى هدفاً وعبد الكريم الجوهرى هدفاً.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "سمير محمد على – يكن حسين – أحمد مصطفى – أحمد رأفت – محمود أبورجيله – عبد الكريم الجوهرى – عبد المقصود صلاح “على محسن” – عمر النور – طه بصرى – حماده إمام – أحمد عفت".

في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1975 خاض فريق الأهلى آخر مباراة رسمية على ملعبه فى الجزيرة (ستاد مختار التتش) وكانت أمام الشرقية فى الدور الأول من دورى 1975/76 وفاز بها الاهلى 1-0 بهدف محمود الخطيب.

ويظل ستاد التتش علامة محفورة فى تاريخ النادى الأهلى منذ إنشائه، بالرغم من أن لعبة كرة القدم لم تكن من أهداف مؤسسى النادى، حيث كان الدافع هو ناديا مصريا يفتح أبوابه لطلبة المدارس العليا للاجتماع وممارسة الحوارات السياسية والوطنية، إلا أن خريجى المدارس العليا من أعضاء النادى قد وقعوا فى غرام هذه اللعبة الجديدة، مما دفع الأهلى لبناء أول ملعب لكرة القدم فى 1909 وكانوا يطلقون عليه وقتها "الحوش" وتطور ملعب الكرة بالأهلى على مر السنوات حتى أصبح "ملعب التتش" نسبة إلى محمود مختار رفاعي، كابتن منتخب مصر لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي، الشهير بـ"مختار التتش".

ستاد التتش يظل أحد معالم النادى الأهلى التى تمثل مهد بطولات نادى القرن والتى أخرجت عشرات المواهب الاستثنائية للكرة المصرية ، ملعب مختار التتش، هذا الصرح الرياضي التاريخي، كان حاضرًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما كان أول ملعب في تاريخ مصر يستضيف منافسات البطولة، وتحديدًا في النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 60 عامًا في عام 1959، والتي نظمتها مصر بمشاركة ثلاثة منتخبات هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وستاد التتش هو ملعب التمرين والمباريات الودية الخاص بالنادى الأهلى، ويقع فى مقر النادى بالجزيرة، ويتسع لـ8000 متفرج وكان الملعب عبارة عن قطعة أرض ترابية تم إنشاؤها فى عام 1909 وأُطلق عليها (الحوش) وكان يجمع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية ليمارسوا هذه الرياضة الحديثة، وتقرر بعد ذلك بعدة سنوات توسعة الحوش بعد طلب أندية إنجليزية خوض مبارياتها فى بطولة كأس السلطان حسين على أرضه، ثم قامت إدارة الأهلى بخطوة كبرى لتطوير ملعب فريق الكرة فى عام 1924 عندما شيدت (الملعب الكبير) بمضمار للعدو كان هو الأول فى تاريخ الأندية المصرية، ثم تم بعد ذلك بثلاث سنوات بناء المدرج الأول فى الجهة القبلية الغربية، وفى عام 1929 تم إطلاق اسم الأمير فاروق على ملعب النادى الأهلى بعد إضافة بعض المدرجات الخشبية، إلا أن الفضل فى إنشاء مدرجات الدرجة الثالثة يعود لمختار التتش، وبحلول عام 1956 تم الانتهاء من إضاءة الملعب ليلا، وجاء عام 1965 الذى توفى فيه أسطورة الأهلى مختار التتش ليقرر النادى إطلاق اسمه على ملعب فريق الكرة للأبد تخليداً لذكراه، واستمر (التتش) هو ملعب النادى الأهلى الرسمى حتى تم نقل مباريات الفريق رسمياً إلى استاد القاهرة.

ويستخدم الملعب حاليًا فى خوض مباريات ودية وتدريبات الفريق، حيث كان قديمًا يستضيف المباريات الرسمية الخاصة، وتم نقلها إلى استاد القاهرة الدولى، كما يسمح الجهاز الفنى أحيانا للجماهير، بحضور التدريبات فى الملعب لمؤازرة الفريق وتشجيع اللاعبين قبل المباريات المهمة، بالرغم من أن الحضور الكبير يتسبب فى إلغاء التدريبات، لكن الجهاز الفنى يلجأ لذلك، لحاجته للتحفيز الجماهيرى، وكان لحظة سقوط محمد عبدالوهاب، لاعب الأهلى، أثناء مشاركتة فى تدريبات الفريق، على ملعب التتش من أبزر المشاهد التى شهدها التتش، خاصة أنه عقب سقوطه تم نقله لأحد المستشفيات، لكن فارق الحياة عام 2006 ومازالت الجماهير وزملاؤه يتذكرونه، عندما تحل ذكراه السنوية.