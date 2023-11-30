شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الجونة اليوم فى مباراة مُتكافئة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر
وتُعد مباراة الليلة مُتكافئة بين الفريقين خاصة وإنهما مُتقاربين في جدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات ، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.
فيما يأتي فريق الجونة في المركز الثامن خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.
وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاتحاد وزد اليوم في الدوري ، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.
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