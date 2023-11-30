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طلائع الجيش يواجه الجونة اليوم فى مباراة مُتكافئة بدوري nile

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني نادي الجونة بقيادة علاء عبد العال في السابعة مساءً بإستاد جهاز العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من ( دوري nile ).

وتُعد مباراة الليلة مُتكافئة بين الفريقين خاصة وإنهما مُتقاربين في جدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات ، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فيما يأتي فريق الجونة في المركز الثامن خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

 

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاتحاد وزد اليوم في الدوري ، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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