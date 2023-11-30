شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الجونة اليوم فى مباراة مُتكافئة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني نادي الجونة بقيادة علاء عبد العال في السابعة مساءً بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري ( دوري nile ).

وتُعد مباراة الليلة مُتكافئة بين الفريقين خاصة وإنهما مُتقاربين في جدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات ، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

فيما يأتي فريق الجونة في المركز الثامن خلف الطلائع مُباشرة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات وسجل الفريق الساحلي 7 أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاتحاد وزد اليوم في الدوري ، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.