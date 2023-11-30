الامارات | مانشستر يونايتد يضع نفسه في مأزق بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثّر بايرن ميونخ الألماني للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتعادله السلبي مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي ليشعل الصراع في المجموعة قبل الجولة الأخيرة، إذ أصبحت بطاقة التأهل الثانية حائرة بينه ثلاثة فرق وذلك عقب تعادل غلطة سراي التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المباراة الأولى نجح المغربي حكيم زياش في قيادة فريقه غلطة سراي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-3، لتصبح حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى ثمن النهائي خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن كل من غلطة سراي وكوبنهاغن.

في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن الثاني في الجولة الأخيرة، ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة أمام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.

وسجّل اهداف يونايتد كل من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (55)، فيما سجّل زياش هدفين للفريق التركي (29 و62) وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71)