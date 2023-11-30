الامارات | ريال مدريد يقسو على نابولي في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد فريق ريال مدريد صدارته للمجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصاراً مثيراً على ضيفه نابولي الإيطالي 4-2، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي نابولي ثانياً مع سبع نقاط، ويؤكد الفريق الإسباني سعيه بخطى واثقة من أجل استعادة لقب البطولة الذي فاز به العام الماضي فريق مانشستر سيتي.

سجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي رودريغو (11)، الإنجليزي جود بيلينغهام (22)، الأرجنتيني نيكو باس (84)، وخوسيلو (90+4)، فيما أحرز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (9) والكاميروني أندريه-فرانك أنغيسا (47)، أهداف نابولي.

وفي المباراة الثانية، تعادل أونيون برلين الألماني مع مضيفه براغا البرتغالي 1-1، وأصبح فريق براغا في المركز الثالث مع أربع نقاط، وستكون مباراته الأخيرة مع نابولي صراعاً على البطاقة الثانية للتأهل عن المجموعة في الجولة السادسة والأخيرة، ذلك أن الفريق الألماني ودّع المسابقة أخيراً مع نقطتين.