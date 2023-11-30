شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال التجديف يكشفون لـ الخليج 365 أسرار التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الخالق البنا : تغيير نظام التأهل صًعب المهمة لكن نجحنا فى المهمة على الزينى : التجديف مش سهل و هناك مخاطر وصعوبات أحمد خالد : نجحنا فى التأهل لباريس رغم قلة الامكانيات محمد قوطة: قادرون على حصد ميدالية أولمبية رغم قوة الدول المنافسة مروة حسن : اللعبة تحتاج تفرغ و "زغردت" فى البطولة بعد التأهل

استطاع منتخب التجديف حجز 5 مقاعد حتى الآن في أولمبياد باريس 2024 بعد تألق مبهر في بطولة أفريقيا التي أقيمت بتونس مؤخرا، وحرص ”الخليج 365” على تكريم أبطال التجديف من اللاعبين وهم كل من عبد الخالق البنا، وأحمد خالد عبد العال، وعلاء قوطة، بالإضافة إلى مروة حسن، وعلى الزينى لاعبا الباراتجديف.

من جانبه قال عبد الخالق البنا لاعب المنتخب أن التأهل كان صعب للغاية، في ظل تغيير نظام التأهيل من جانب الأولمبية الدولية، إلا أن خطة المدرب والاتحاد بالإضافة إلى جهد اللاعبين جعل المهمة أسهل بالنسبة له .

وتطرق البنا الى كواليس مشاركته في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ، حيث تم إقامة معسكر فترة طويلة بالإضافة إلى التغذية والدعم ما جعله يتم تصنيفه ضمن أفضل 10لاعبين، في المقابل قبل أولمبياد طوكيو أثرت الكورونا على المعسكرات حيث تم السفر قبل البطولة بيومين.ونظرا لتغير الساعة البيولوجية فلم احقق المركز المطلوب إلا أن الأمل مازال يمكن تحقيقه في أولمبياد باريس .

واختتم البنا حديثه أنه يجد دعم من الجميع لذلك سيحرص على رفع علم مصر في كل المحافل قائلا" اتعلمت حب الوطن وهذا أكبر دافع في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات

وبالانتقال إلى على الزينى لاعب الباراتجديف فإن صعوبة التأهيل بسبب قوة الدول المشاركة ، رغم أن الاتحاد وفر المناخ المناسب وقام بتذليل أي عقبات بالإضافة إلى اختيار اللاعبين على أكمل وجه .

وكشف الزينى أن التجديف ليست باللعبة السهلة، بل أن هناك مخاطر وصعوبات، منها حالة انقلاب القارب، فلابد أن يكون اللاعب يعرف السباحة، ويجيد استخدام القدمين و اليدين أيضا، خاصة وأن الميكس المختلط يحتاج إصابة معينة يتم تحديها من خلال الأولمبية و البارالمبية.

كشف أحمد خالد عبد العال لاعب منتخب التجديف أن التأهل كان ينافسه خلاله 6 دول أضافة إلى صعوبات التصفيات التي أقيمت في القاهر أيضا، إلا أن توفيق الله حسم الامر، خاصة وانه من فترة كبيرة لم يتأهل فريق مصري الى الاولمبياد بهذا العدد ، ولم تكن الفترة السابقة للتأهل سهلة ، بل لم يكن هناك معسكرات خارجية أو داخلية ، مجرد تدريبات فقط ، لكن نشكر الأجهزة الفنية على جهدها معنا وكذلك اتحاد التجديف فرغم قلة الامكانيات الا ان المنتخب نجح في التأهل

وقال أحمد خالد أن الاولمبياد أكبر بطولة تحتاج إلى دعم، فالميداليات أصبحت أرقام تتوفر حتى نضمن ميدالية .

وأشار أنه خاض التصفيات مرتين ونجح في التأهل هذه المرة، لذلك يحتاج إلى دعم لأن الميدالية الأولمبية تحتاج إلى دعم 7 مليون دولار ، فالتخطيط والإدارة والدعم المادى، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة ، والأدوات والتغذية بالإضافة إلى أماكن التدريب، خاصة وأن هاك بطولات كثيرة لم نشارك بها بسبب الدعم المادى .لكن نجحنا في التأهل .

وكشف اللاعب أن الرئيس السيسى وجه بزيادة الدعم للرياضيين، وأن شاء الله نقدر نحقق الكثير من الإنجازات كما قمنا بوعد وزير الرياضة بالأفضل الفترة القادمة.

وقال محمد علاء قوطة ان التأهل في هذه الدورة كان مختلف وصعب عن سابق البطولات ، خاصة وأن دولة واحدة هي التي ستتأهل في منافسات المزدوج ، ويكون المسموح به ميزان معين

وقال اللاعب خلال الندوة مازحا أن عبد الخالق البنا شارك في أولمبياد بمفرده ، فقلنا له مش "هنسيبك" تسافر لوحدك الاولمبياد .

وأوضح قوطة أن الدول كلها تشارك و تنافس ، إلا أن هذه هى السنة الأخيرة لمنافسات الكلاسيك في الاولمبياد ،لكننا قادرن على تحقيق ميدالية أولمبية ، رغم قوة الدول المتصدرة مثل ايرلندا و المانيا والتشيك الا ان ارقامنا قريبة منهم .

وبالانتقال الى مروة حسن لاعبة الباراتجديف فقالت أنها اختارت التجديف لأنها تحتاج الى مواصفات معينة، ووزن معين واعاقات معينة، فقررت أن أمارسها حتى أصبحت لها الأولوية في حياتى ، وتكمن صعوبة اللعبة في أنى اختار بين أولويات الرياضة أو العمل .

وأَضافت بطلة التجديف أن هذه اللعبة من أصعب اللعبات التي تحتاج وقت ومجهود وتفرغ ، وكشفت أنها فور تأهلها و فوزها خلال البطولة لم تتمالك نفسها واطلقت الزغاريد امام المشاركين فرحا بتأهلها للبطولة الأهم عالميا، واختتمت ان النتائج في الفترة القادمة ستكون أفضل



جانب من التكريم



الخليج 365 يكرم أبطال التجديف



ابطال اتجديف فى ندوة الخليج 365



ابطال التجديف



احمد خالد عبد العال



البنا لاعب التجديف



الثنائى احمد خالد و محمد قوطة



الزينى يكشف صعوبات التأهل



بطل التجديف يكشف كواليس التأهل للاولمبياد



عبد الخالق البنا



على الزينى



محمد قوطة



مروة حسن



ميدايات ابطال التجديف