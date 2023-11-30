شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يشارك فى بطولتى فنلندا وهباراندا الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير مساء اليوم محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة إلى السويد للمشاركة فى بطولة هباراندا الدولية والتى تقام فى الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل، على أن يدخل معسكر لمدة 4 أيام .

ومن المقرر أن يتوجه إلى فنلندا للمشاركة فى البطولة الدولية يوم 8 ديسمبر.

وتأتى مشاركة كيشو فى البطولات والمعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، و التى تقام مارس القادم بمصر.

تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة، للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا