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كيشو يشارك فى بطولتى فنلندا وهباراندا الدولية للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - يطير مساء اليوم محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة إلى السويد للمشاركة فى بطولة هباراندا الدولية والتى تقام فى الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل، على أن يدخل معسكر لمدة 4 أيام .

 

ومن المقرر أن يتوجه إلى فنلندا للمشاركة فى البطولة الدولية يوم 8 ديسمبر.

 

وتأتى مشاركة كيشو فى البطولات والمعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، و التى تقام مارس القادم بمصر.

تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة، للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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