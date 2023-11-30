شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثلاثى الأهلى من رحلة تنزانيا وكواليس اجتماع كولر مع لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف ثلاثي الأهلي بيرسي تاو وطاهر طاهر ومحمود متولي من اللحاق بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال "شوبير" في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت أف إم: "بيرسي تاو أصبح جاهزا من الناحية الطبية وسيسافر اليوم مع بعثة الفريق لخوض اللقاء.

تابع: "طاهر طاهر بدأ التعافى من إصابته التي عانى منها في لقاء ميدياما الغاني بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الماضي، وهناك احتمالية لتواجده مع البعثة.

أضاف: "محمود متولي لن يسافر مع بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، موقفه صعب جدًا مع الفريق بسبب كثرة إصاباته، ويحسب للسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إعادة متولي للحياة مرة أخرى، لكن صعب أن يستمر اللاعب بسبب الإصابات التي يعاني منها".

وعن اجتماع كولر مع لجنة التخطيط، أردف: " كان هناك تصرف من لجنة التخطيط تجاه مارسيل كولر المدير الفني بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك".