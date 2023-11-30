شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دورى Nile.

منح إيهاب جلال اللاعبين راحة أمس الأربعاء، من التدريبات بعد السقوط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

ويسعى إيهاب لتجهيز اللاعبين بشكل قوى في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على الاتحاد السكندرى.

وفى سياق متصل، كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، حقيقة تقديم إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى استقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "كل مباراة يتم تداول إقالة إيهاب جلال أو استقالة إيهاب جلال، والحقيقة أن إيهاب جلال مستمر في القيادة الفنية للإسماعيلى ولا يوجد أي تفكير في إقالته".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلى: "إيهاب جلال بدأ مشروع في الإسماعيلى ولا بد من تكملته، ولو إيهاب جلال تقدم باستقالته فلن نوافق عليها قبل إتمام المشروع الذى يعمل عليه".

وأضاف عبد المسيح: "الإسماعيلى تطور في أدائه ويقدم مستويات جيدة ولكن ينقص بعض اللاعبين الخبرة فقط والتوفيق، وكل المباريات التي تعرضنا فيها للخسارة تكون بسبب قلة خبرة واستقبال الأهداف في الوقت الأخير من المباراة".

وأوضح عضو مجلس الإدارة: "كل ما يحتاجه الإسماعيلى في الوقت الحالي التوفيق فقط، والصبر على إيهاب جلال الذى قدم لاعبين صغار يحتاجون لوقت فقط".