شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد رشحت البطلة الأولمبية هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وأعلن اليوم اعتماد ترشحها رسميا لخوض الانتخابات المقرر أن يتم التصويت عليها من خلال اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التمنيات لهدايا ملاك بالتوفيق والتأكيد على كامل الدعم لها خلال الفترة القادمة.
واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية القائمة النهائية للمرشحين بعدد 32 مرشحا بواقع 18 لاعبة و14 لاعبا يمثلون 15 رياضة أولمبية ممثلين لـ 32 دولة من العالم بينهم 4 مرشحين من أفريقيا و3 مرشحين عرب وذلك لاختيار 4 لاعبين فقط خلال الانتخابات التي ستجرى خلال أولمبياد باريس
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