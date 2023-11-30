شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على منح ذوى الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، علي منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء تدعيم وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ودمج هذه الشريحة بالمجتمع عامًة وبالمجتمع الشبابي والرياضي خاصًة

وفي إطار ذلك، تُطلق غدًا ولمدة 6 أشهر، وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "إنزل .. مركزك"، بالتنسيق مه مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارانيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولايشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.

وقال وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

كما أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.