شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ تغيير اسم استاد أبو رجيلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك تغيير اسم الاستاد والملعب الرئيسى بالنادى، والذى يحمل اسم "عبد اللطيف أبورجيلة "، تمهيدا لتعليق لافتة جديدة تحمل اسم حلمى زامورا، الاسم الأول للملعب قبل أن يتم تغييره في السنوات الماضية.

ووسط قيام مسئولى القلعة البيضاء بإزالة اللافتات التي تحمل أسماء شخصيات ورموز الزمالك من حدائق النادى، و طرقاته، تم إزالة اللافتة الرئيسية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحسبا لوضع لافتة جديدة باسم جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك أزال كل اللافتات من جميع المباني والمنشآت والتي كثٌرت في الفترة الأخيرة على الحدائق و حمامات السباحة، وإعادة توزيعها وفقا لتاريخ كل رمز من رموز القلعة البيضاء ، وتم الاكتفاء ببعض اللافتات الخاصة بشوارع النادى منها شارع حيدر باشا وشارع ناصف سليم.

لافتة-محمود-الخواجة



لافتة-احمد-جلال-ابراهيم



اللافتات-التى-تم-ازالتها