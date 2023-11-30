اليمن.. اتحاد الكرة يحدد منتصف ديسمبر موعداً لانطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر القادم، موعداً لانطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى في تجمعي أمانة العاصمة ومدينة سيئون.



وفي بيان له أطلع عليه "يمن شباب نت"، حدد اتحاد الكرة الملعب الأولمبي بمدينة سيئون لمباريات المجموعة الأولى، فيما ستكون مباريات المجموعة الثانية على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.



وتقام المباريات خلال الفترة (14 ديسمبر 2023 - 1 يناير 2024م)، وفقا للبيان.



وشدد الاتحاد على أندية الدرجة الأولى بسرعة فتح حسابات بنكية من أجل توريد مخصصاتها عبر الحساب البنكي بحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وكان الدوري اليمني قد انطلق في مطلع أكتوبر الماضي، وشهدت مرحلة الذهاب منه انسحاب ناديي الصقر والطليعة من تعز.

