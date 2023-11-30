موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي لموسم.

ويخوض فريق أهلي جدة لقاء اليوم، بحثًا عن استعادة الانتصارات في الدوري السعودي، إذ لم يعرف الفريق طعم الفوز في آخر مبارتين، بعدما تعادل مع ضمك بنتيجة 2-2، ثم تعادل سلبيًا مع الشباب في لقائه الأخير.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

تذاع مباراة الأهلي وأبها على قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

معلق مباراة الأهلي وأبها

أسندت شبكة قنوات SSC التعليق على مباراة الأهلي وأبها لكل من عيسى الحربين ومحمد حسين وعيسى الزدجالي.