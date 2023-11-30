الزمالك يترقب.. ورطة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

شهدت الساعات الماضية ظهور أزمة داخل نادي بيراميدز من جانب اللاعب رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي بشأن تخفيض عقده.

وارتبط اسم رمضان صبحي في الساعات الماضية بالرحيل عن نادي بيراميدز بعد تلقيه عددًا من العروض سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وعلم”كورة 365″ أن رمضان صبحي رفض بصورة قاطعة فكرة ضغوط الإدارة بتخفيض راتبه خلال الفترة المقبلة،حيث يرى أنه ضحى بالكثير من أجل اللعب بقميص النادي السماوي.

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وشدد رمضان صبحي في حديثه مع مسؤولي بيراميدز بحصوله على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع الفريق السماوي منذ انضمامه عام 2020 حالتجديد عقده لمدة جديدة.

ويمهد رمضان صبحي إلى الرحيل عن صفوف بيراميدز حال إبلاغه بتخفيض راتبه في عقده الجديد، خاصًة في ظل اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.