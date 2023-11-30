دعوى قضائية تكبد كريستيانو رونالدو خسارة مليار دولار.. ما القصة؟

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وقائد النصر السعودي تهمة التورط في قضية غريبة قد تكلفه خسارة مبلغ مالي كبير يقدر بمليار دولار.

وحسب ما ذكرته صحيفة «أونز مونديال» الفرنسية فأن رونالدو يواجه دعوى قضائية قد تكلفه مليار دولار، والسبب يرجع إلى دخول «صاروخ ماديرا» في شراكة مع منصة للعملات المشفرة.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن «بي بي سي» بأن رونالدو يواجه دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب ترويجه لمنصة «Binance»، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم.

وتابعت: «يقول المدعون أن الترويج لها أدى إلى استثمارات غير مربحة ويطالبون بتعويضات تتجاوز مليار دولار».

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وذكرت الصحيفة أنه في نوفمبر 2022، أعلنت «Binance» عن أول مجموعة “CR7” وهي رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) بالشراكة مع رونالدو، لمكافأة المعجبين على كل سنوات الدعم.

وأضافت أن ترويج رونالدو لمنصة «Binance» أدى إلى زيادة بنسبة 500% في عمليات البحث عن المنصة، مما دفع الناس إلى الاستثمار فيما يسمونه “الأوراق المالية غير المسجلة”، مثل عملة BNB المشفرة.